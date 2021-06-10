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عند تهيج الأمعاء.. هذه المواد الغذائية قد تكون هي العلاج

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عند تهيج الأمعاء.. هذه المواد الغذائية قد تكون هي العلاج عند تهيج الأمعاء.. هذه المواد الغذائية قد تكون هي العلاج
القولون العصبي يحدث عندما لا يهضم الجسم بعض السكريات

عند تهيج الأمعاء.. هذه المواد الغذائية قد تكون هي العلاج

أعلنت الطبيبة الروسية إيرينا سميرنوفا، أخصائية أمراض وأورام المستقيم والقولون، أن متلازمة القولون العصبي تحدث عندما لا يهضم الجسم بعض السكريات بصورة كاملة.

وتشير الأخصائية، إلى أن الخبراء وضعوا حمية غذائية خاصة أساسها إمكانية هضم المواد المدرجة فيها.

ووفقًا لها، تعتمد هذه الحمية على الامتناع عن تناول المواد الغذائية المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات، مع إعادتها إلى النظام الغذائي لاحقًا، وسوف تظهر النتائج في غضون 2- 6 أسابيع.

وتضيف، في المرحلة الأولى يجب استثناء بعض الخضروات من النظام الغذائي (القرنبيط، الثوم، البازلاء، البصل)، وكذلك الفطر والفواكه والثمار (التفاح والعصيرـ الكرز الأحمر، الفواكه المجففة، الكمثرى)، ومنتجات الألبان (الآيس كريم، الحليب المركز، الزبادي)، والخبز والبسكويت واللحوم المخمرة والعسل.

ويمكن تناول البطاطا والخيار والطماطم والفلفل، ومن الثمار والفواكه يمكن تناول البرتقال واليوسفي والفراولة والعنب والأناناس والكيوي، ويمكن تناول الحبوب وخبز الأرز والبيض واللحم المسلوق في الصباح.

وتشير إلى أنه إذا كانت نتائج المرحلة الأولى جيدة، يمكن التحول إلى المرحلة الثانية، وهي العودة إلى تناول بعض المواد المحظورة في المرحلة الأولى؛ للتأكد من عمل الأمعاء. وبعد ذلك يمكن الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي تتضمن تناول جميع أنواع الأطعمة باستثناء تلك التي لا يطيقها الشخص.

وتؤكد الخبيرة أن اتباع هذه الحمية سيؤدي إلى تقليل الألم وعدم الراحة، وسيزول انتفاخ البطن والإسهال والإمساك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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