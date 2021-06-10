أخبار عاجلة

الخشت يُكرّم رئيس «الوطنية للإعلام»: أهداه درع جامعة القاهرة (صور) -
مكافحة الإدمان : 2% نسبة التعاطي بين 350 ألف موظف -
وزير الخارجية يؤكد أمام مؤتمر برلين موقف مصر الثابت من حماية سيادة ليبيا -
روسيا : لقاح «سبوتنيك v» يحمي بنسبة تقارب 100% من الحالات القاتلة لفيروس كورونا -
تونس تنفي انضمامها إلى مناورات بحرية تشارك فيها إسرائيل في البحر الأسود -
"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي -
ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة -
انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S -
وزير الداخلية يقرر إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات -
وزير الصناعة الإماراتي: الأمونيا يوفر إمكانات واعدة كمصدر للطاقة الخالية من الكربون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

نصر الله : لدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى

Print
نصر الله : لدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى نصر الله : لدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى

جي بي سي نيوز :- قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله يوم الثلاثاء "أنا بحمد الله بينكم ولدي أمل كبير أن أصلي في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف نصرالله خلال كلمة في الذكرى الـ30 لتأسيس قناة "المنار": "ما زلت أحلم وأحمل أملا كبيرا بالصلاة سويا في المسجد الأقصى".

وتابع قائلا: "أشكر كل الذين عبروا عن محبتهم خلال خطاب 25 مايو نتيجة وضعي الصحي وأشكر كل من عبر عن محبته واعتز بذلك وأطئمن كل المحبين أن وضعنا بخير".

وتحتفل قناة "المنار" بعيدها الثلاثين واستقبلت صباح اليوم الثلاثاء وفودا ضمت شخصيات سياسية ودبلوماسية وإعلامية عربية ولبنانية وفلسطينية.

المصدر: ار تي 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات

رئيس البرلمان اللبناني: عقبات تشكيل الحكومة "داخلية محضة"

رئيس البرلمان اللبناني: عقبات تشكيل الحكومة "داخلية محضة"