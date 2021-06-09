إغلاق قاعدة عسكرية أميركية بعد إطلاق نار في سان أنطونيو بتكساس

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مسؤولون قالوا إن شخصين هاجما موقع لتدريب القوات الجوية

أغلقت قاعدة عسكرية أميركية، الأربعاء، في سان أنطونيو في تكساس بعد إطلاق نار، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضح مسؤولو سلاح الجو إن قاعدة جوية في سان أنطونيو أغلقت بعد ظهر الأربعاء، حيث يبحث مسؤولو الشرطة والجيش عن شخصين يشتبه بإطلاقهما النار على القاعدة من الخارج.

وأفاد مسؤولون في قاعدة سان أنطونيو لاكلاند المشتركة أن شخصين أطلقا النار على منطقة كان يتدرب فيها أفراد القاعدة قبل أن يفرا، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات على الفور ولم يقدم المسؤولون أي وصف لمن يشتبه في إطلاقهما النار.

يذكر أن "لاكلاند" هي الموقع الذي تجري فيه القوات الجوية جميع تدريباتها الأساسية.

وأصدرت القاعدة إنذاراً منتصف النهار، وطلبت من جميع أفراد قاعدة لاكلاند الجوية الدخول في حالة من الإغلاق.

ونشر تنبيه على موقع تويتر "ريل وورلد.. إغلاق.. إغلاق.. إغلاق "، فيما أفاد المسؤولون بأن الرصاص أطلق بالقرب من بوابة فالي هاي على الجانب الغربي من القاعدة.

وقالت شرطة سان أنطونيو إنها تساعد في التحقيق. بينما أوضحت المتحدثة باسم الشرطة جينيفر رودريغيز في بيان أن رجال الشرطة يعملون على تحديد الموقع الذي ربما أطلقت منه النار.