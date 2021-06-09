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يكثف تحضيراته لمواجهة سنغافورة .. "الدوسري" يعود للأخضر والمدرب يواجه الإعلام

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أجرى لاعبو ومنسوبو فحص فيروس كوفيد-19

يكثف تحضيراته لمواجهة سنغافورة ..

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض استعدادًا لمواجهة منتخب سنغافورة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب الأمير فيصل بن فهد"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء بعدها تمرين التمرير في مربعات، ثم تمرين السرعات، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.

على صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط ناصر الدوسري في التدريبات الجماعية برفقة زملائه.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غدٍ الخميس عند الساعة الثامنة مساءً على "ملعب الأمير فيصل بن فهد" في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر صباح اليوم فحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي الخاص بالمباريات الدولية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

وتقرر أن يعقد المدير الفني للمنتخب "إيرڤي رينارد" غدًا الخميس عند الساعة 30 : 4 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب مرسول بارك للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب سنغافورة.

يكثف تحضيراته لمواجهة سنغافورة ..

يكثف تحضيراته لمواجهة سنغافورة ..

يكثف تحضيراته لمواجهة سنغافورة ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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