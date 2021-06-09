أخبار عاجلة

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي -
ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة -
انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S -
وزير الداخلية يقرر إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات -
وزير الصناعة الإماراتي: الأمونيا يوفر إمكانات واعدة كمصدر للطاقة الخالية من الكربون -
«ملابس» فى «الطريق».. أهالى يلقون بملابسهم المستعملة للمحتاجين فى «الشوارع».. ومخاوف من انتشار العدوى -
السيسي يصدر قرارا بشأن سفير مصر في إثيوبيا -
صراع على «الملكية الفكرية» بين الصين ونيوزيلاندا بعد ظهور آلاف الأفدنة غير القانونية -
الكيوى «منجم» للثروة والقوة.. ثمرة خشنة تضمن حياة ناعمة وصحة وافرة -
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وقت اللياقة" و"ولاء بلس" تمددان شراكتهما التبادلية

Print
انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات

وقعت «وقت اللياقة»، و(ولاء بلس)، اتفاقية تمديد الشراكة التبادلية، والتي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي تتضمن الخدمات الرياضية لمنسوبي، وأعضاء (ولاء بلس)، وأيضا ًتقديم خدمات ولاء لمنسوبي «وقت اللياقة».

من جهته قال مدير إدارة نجاح العملاء (ولاء بلس) نايف المطيري إن الشراكة مع «وقت اللياقة» تمثل نموذجاً لبيئة صحية، ورياضية مثالية، مؤكداً أن (ولاء بلس) تعمل على مساعدة منسوبيها، وأعضائها لتغيير نمط حياتهم إلى الأفضل.

من جانبها، أكدت الأستاذة شدن الصقري نائبة رئيس العمليات في شركة «لجام للرياضة» المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة» أن توقيع هذه الاتفاقية جاء من منطلق نجاحها خلال السنوات السابقة ومن منطلق حرص شركة لجام على تقديم أفضل المميزات لمنسوبي «وقت اللياقة»، وذلك من خلال تفعيل برنامج المكافآت والولاء لأجل الارتقاء ببيئة عمل مناسبة لموظفي «وقت اللياقة».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي