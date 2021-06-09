أخبار عاجلة

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي -
ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة -
انفينكس تطلق أحدث إصداراتها Infinix Hot 10S -
وزير الداخلية يقرر إنشاء 8 سجون مركزية جديدة في 4 محافظات -
وزير الصناعة الإماراتي: الأمونيا يوفر إمكانات واعدة كمصدر للطاقة الخالية من الكربون -
«ملابس» فى «الطريق».. أهالى يلقون بملابسهم المستعملة للمحتاجين فى «الشوارع».. ومخاوف من انتشار العدوى -
السيسي يصدر قرارا بشأن سفير مصر في إثيوبيا -
صراع على «الملكية الفكرية» بين الصين ونيوزيلاندا بعد ظهور آلاف الأفدنة غير القانونية -
الكيوى «منجم» للثروة والقوة.. ثمرة خشنة تضمن حياة ناعمة وصحة وافرة -
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قصف صاروخي على قاعدة تضم أمريكيين بالعراق بلا إصابات

Print
قصف صاروخي على قاعدة تضم أمريكيين بالعراق بلا إصابات قصف صاروخي على قاعدة تضم أمريكيين بالعراق بلا إصابات
الجيش العراقي قال إن صاروخين سقطا قرب مقر شركة صيانة الطائرات

قصف صاروخي على قاعدة تضم أمريكيين بالعراق بلا إصابات

أعلن الجيش العراقي، مساء الأربعاء، سقوط صواريخ على قاعدة بلد الجوية التي تستضيف متعاقدين أمريكيين، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، الجيش العراقي، في بيان، أن الصواريخ التي سقطت بالقاعدة من نوع كاتيوشا "لم يخلف أي إصابات".
ومن جهة أخرى، أوضح مصدر أمني أن "ثلاثة صواريخ سقطت خارج القاعدة" في قرية قريبة، فيما سقط اثنان "بالقرب من مقر الشركة الأمريكية المختصة بصيانة طائرات" تضمها القاعدة، مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي إصابات أو أضرار.

ويأتي إطلاق الصواريخ بعد ساعات قليلة من إطلاق السلطات العراقية سراح القيادي البارز في ميليشيات الحشد الشعبي، قاسم مصلح.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض على مصلح في أواخر مايو الماضي، بتهمة التورط في اغتيال الناشط إيهاب الوزني في مدينة كربلاء، جنوب بغداد. واليوم أطلقت سراحه "لعدم كفاية الأدلة".

وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار في العراق لهجمات بصواريخ وقنابل، وينسب الأمريكيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات لفصائل مسلحة مقربة من إيران.

وتملك كل من الولايات المتحدة وإيران حضورًا عسكريًا في العراق، إذ تقود الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي يساعد بغداد في محاربة تنظيم "داعش" منذ 2014، وتنشر نحو 2500 عسكري في البلاد. ومن جهة أخرى، تدعم إيران فصائل مسلحة منها قوات الحشد الشعبي المنضوية في إطار العراقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

الحكومة تُعلن إجراءات صحية مهمة لزوار معرض الكتاب.. وتخفيضات في هذه الحالة

الحكومة تُعلن إجراءات صحية مهمة لزوار معرض الكتاب.. وتخفيضات في هذه الحالة

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

الحكومة السعودية تصدر 6 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها

الحكومة السعودية تصدر 6 قرارات في اجتماعها برئاسة الملك سلمان.. تعرف عليها