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بتوجيه ولي العهد.. أمير عسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "المشاعلة"

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استُشهد خلال أداء مهامه بإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر

بتوجيه ولي العهد.. أمير عسير ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد

نقل أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، تعازي القيادة الرشيدة لذوي رجل الأمن العريف عائض بن عبدالله المشاعلة، الذي استُشهد خلال أداء مهام عمله بإدارة مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر يوم أمس الأول.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال زيارة الأمير مساء اليوم لمنزل أسرة الشهيد بقرية عنيزة بالهدود بمركز الحمضة التابع لمحافظة تثليث، وأكد أن القيادة تثمّن الدور الكبير الذي يقدمه رجال الأمن للتصدي للمروجين، الذين ينشرون سمومهم على شباب هذا الوطن، مبينًا أن الشهيد نال الشهادة -بإذن الله-.

ومن جانبه، نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع لزيارة الأمير تركي بن طلال، التي جاءت بناء على توجيهات ولي العهد -حفظه الله- مساء اليوم.

يُذكر أن الحادثة وقعت شرق محافظة وادي الدواسر يوم أمس الأول، وذلك أثناء أداء مكافحة المخدرات بالمحافظة مهامها الرسمية؛ إذ استُشهد رجل الأمن العريف عبدالله المشاعلة، وأُصيب زميله بطلق ناري، ونُقل فورًا لمستشفى وادي الدواسر العام، وهو بصحة جيدة، وحالته في تحسُّن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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