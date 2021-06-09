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.. العرفج: تجربة الناجحة في مكافحة الفساد نقلتها من المحلية إلى العالمية

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بالفيديو.. العرفج: تجربة السعودية الناجحة في مكافحة الفساد نقلتها من المحلية إلى العالمية .. العرفج: تجربة الناجحة في مكافحة الفساد نقلتها من المحلية إلى العالمية

بالفيديو.. العرفج: تجربة السعودية الناجحة في مكافحة الفساد نقلتها من المحلية إلى العالمية

بداية علّق عامل المعرفة "أحمد العرفج" على نجاح في محاربة الفساد؛ ما جعل التجربة المحلية تصبح عالمية من خلال مبادرة الرياض التي قدّمها رئيس هيئة مكافحة الفساد "مازن الكهموس" قبل أسبوع في الأمم المتحدة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

كما استعرض عامل المعرفة من خلال المشي مع العرفج مقطع مع الشاعر الكبير "زياد بن نحيت"، الذي قال إن أكثر القصائد وُلدت أثناء المشي.

وفي سياق فقرة مزايين الكتب تناول "العرفج" كتاب "كيف تسيطر على وقتك"، وأوضح أنه من أفضل الكتب التي ترشد الإنسان إلى كيفية التعامل مع الوقت، من خلال توزيع وقت العمل، وقت الفراغ، وقت الاستراتيجيات، وقت العائلة، ووقت التواصل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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