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استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى العالمية مطلع الأسبوع المقبل

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استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى العالمية مطلع الأسبوع المقبل استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى العالمية مطلع الأسبوع المقبل
"شيرمان" اعتبرت أن انتخابات الرئاسة في طهران تعقد المحادثات

استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى العالمية مطلع الأسبوع المقبل

ذكرت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم (الأربعاء) أن مفاوضات فيينا بين إيران والقوى العالمية بشأن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015، ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل.

واعتبرت "شيرمان" أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقرر أن تجرى في 18 يونيو (حزيران) تعقد المحادثات، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن الكثير من التقدم تحقق في المحادثات، إلا أنه لن يتسنى معرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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