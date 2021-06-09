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مستشفى الملك عبدالله ببيشة يجري 90 عملية قسطرة قلبية خلال 5 شهور

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مستشفى الملك عبدالله ببيشة يجري 90 عملية قسطرة قلبية خلال 5 شهور

قدّمت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، خدماتها الصحية لـ90 مستفيدًا منذ بداية العام الجاري 2021م.

وأوضحت "صحة بيشة" أنه تم إجراء 90 عملية قسطرة قلبية بواقع 171 إجراء وفحصًا، وقد بلغ عدد حالات التنويم بالقسم 90 حالة، وإجراء عدد 21 فحصًا بجهاز تقييم التضيق في الشرايين (FFR)، و8 فحوصات بجهاز أشعة فوق الصوتية للتصوير داخل الشرايين (IVUS)، و6 فحوصات بجهاز التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد للشرايين (OCT).

يشار إلى أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُعدّ المستشفى المرجعي بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات: بيشة، بلقرن، الأمواه، تثليث. وتبلغ سعته السريرية 365 سريرًا، ويتوفر عدد من التخصصات الطبية المتميزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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