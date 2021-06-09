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وفاة وإصابة 13 شخصًا في حادث مروري على طريق "مكة - الليث"

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وفاة وإصابة 13 شخصًا في حادث مروري على طريق "مكة - الليث" وفاة وإصابة 13 شخصًا في حادث مروري على طريق "مكة - الليث"
عدة فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الليث العام

وفاة وإصابة 13 شخصًا في حادث مروري على طريق

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم على طريق الساحل "مكة - الليث".

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في يلملم على طريق الساحل، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية مدعومة بفرقتين إسعافيتين من الصحة، وفور وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالة وفاة و١٣ إصابة، ٣ إصابات خطرة و٧ إصابات متوسطة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الليث العام، بينما رفضت ٣ إصابات النقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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