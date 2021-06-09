أخبار عاجلة

الكيوى «منجم» للثروة والقوة.. ثمرة خشنة تضمن حياة ناعمة وصحة وافرة -
المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية -
مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي -
أوربان: تصريحات فون دير لاين حول قانون حقوق المثليين في المجر «مخزية» -
كوريا الشمالية: لا نفكر في إجراء أي اتصال مع أمريكا -
السيسي يصدر قرارا بتعيين سفير جديد لمصر في قطر -
«بوسكيتس» يقود تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا -
لافروف يتحدث عن توافق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومبادرة «حزام واحد- طريق واحد» -
وزير الخارجية الألماني: سنعمل على أن يتم سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا -
"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال

Print
مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال
تحت عنوان "الخطط الدراسية الجديدة.. تطلعات وطن"

مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال

رعى مدير تعليم المخواة علي الجالوق، فعاليات الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال "عن بعد"، تحت عنوان "الخطط الدراسية الجديدة.. تطلعات وطن"، بحضور أكثر من 264 مشاركًا ومشاركة.

قدم الفعالية عميد كلية العلوم والآداب بالمخواة الدكتور علي بن عثمان الزندي، وأستاذ علم النفس المدرسي بكلية الدراسات التربوية العليا بجامعة الملك عبد العزيز، الدكتور محمد بن حسن المسعودي، والكاتبة الصحفية بصحيفة اليوم الدكتورة نورة الهديب.

تناولت الندوة التي أدارها مدير الإعلام والاتصال ناصر بن محمد العُمري، المناهج الدراسية الجديدة، واستشرفت أوراق العمل الإضافات التي ستحدثها من منظور تربوي وتعليمي.

وقال مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق: إن التغيير نهج تستمده ‫وزارة التعليم من القيادة الرشيدة التي تقود تحولات هائلة، وهو حتمية تفرضها التغيرات المتسارعة.

وأوضح الدكتور محمد المسعودي أن وزارة التعليم فهمت المستقبل وواكبت ‫رؤية المملكة 2030.

وأعرب عن أمله بأن تستوعب المناهج الجديدة موضوعات مثل: المواطنة الرقمية والتربية الإعلامية والتربية الإيجابية، وأن تجد اهتمامًا يوازي تأثيرها.

فيما تحدثت الدكتورة نورة الهديب عن إيجابيات تدريس مهارات التفكير بالقول: إنها ستساعد الطفل على تفعيل وظائف عقله، مضيفة أن مادة الدفاع عن النفس تساعد على فهم السلوك المعرفي بما يخلق أجيالًا تدافع عن هويتها.

وبيّن الدكتور علي بن عثمان الزندي أن التحول نحو الفصول الدراسية الثلاثة نقلة نوعية تستوعب التغييرات الهائلة التي يعيشها جيل اليوم.

‏وأكد مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خصران العُمري، خلال المداخلات، أن ‫التقويم الدراسي الجديد خطوة مهمة جدًّا، وعلينا أن ننتظر المزيد من الخطوات القادمة، ونتوقعها حتى نستطيع الوصول إلى المنافسة عالميًّا مع الدول المتقدمة في مجال التعليم.

وقال: إن خطوات التغيير هذه جاءت في وقتها، مثمنًا جهود الوزارة في هذا المجال.

مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال

مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال

مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال

مدير تعليم المخواة يرعى الندوة الحوارية لقسم الإعلام والاتصال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

"الاتصالات" تطلب مرئيات العموم حول الأسواق الثانوية للطيف الترددي

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

ترقية "الصعيري" إلى المرتبة الثالثة عشرة

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

المصادقة على بنود الجمعية التأسيسية لشركة مطوفي الدول العربية بالأغلبية

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي

مقتل عشرات الإثيوبيين في ضربة جوية للجيش على إقليم تيغيراي