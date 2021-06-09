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"موارد الرياض" تنفذ 300 زيارة رقابية على قطاع السيارات والدراجات النارية

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خلال 3 أيام لمتابعة مدى التزام المنشآت بالضوابط المنظمة لسوق العمل

نفّذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة أيام الماضية أكثر من 300 زيارة رقابية على قطاع السيارات والدراجات النارية لمتابعة مدى التزام المنشآت بضوابط الوزارة المنظمة لسوق العمل.

وأسفرت الحملات التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها "الأفلاج، وادي الدواسر، الزلفي، السليل، شقراء، الخرج، المجمعة، القويعية، الدوادمي "عن ضبط 82 مخالفة وإنذار وتم اتخاذ اللازم حيالها.

وجدد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دعوته لجميع المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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