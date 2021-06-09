أخبار عاجلة

"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بالحديدة -
محافظ بورسعيد يلتقى لجنة أزمة كورونا -
وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول أنشطة معهد بحوث البترول المصري -
للعام الثاني.. جامعة بنها في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2021 -
حملات لإزالة الإشغالات بكورنيش مرسى مطروح -
محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي -
مشاهدة البرتغال وفرنسا عبر القنوات التالية -
الولايات المتحدة تدرس منح اللجوء للاجئين الذين رفضت إدارة ترامب طلباتهم -
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا -
"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البنك الدولي" يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي: تطور إيجابي في مواجهة الجائحة

Print
"البنك الدولي" يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي: تطور إيجابي في مواجهة الجائحة "البنك الدولي" يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي: تطور إيجابي في مواجهة الجائحة
أشار إلى البدء ببرنامج الاستثمارات الحكومية المموّل من "صندوق الاستثمارات العامة"

أعلن البنك الدولي عن توقعاته للاقتصاد السعودي في 2021 و2022، مشيراً إلى تأثير جائحة كورونا، وارتفاع النفط، وبرنامج الاستثمارات الحكومي.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، إن "البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4% في عام 2021، مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 2%، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 3.3% في عام 2022، مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 2.2%".

وأوضح البنك في تقرير له، أن رفعه للتوقعات تجاه الاقتصاد السعودي يعكس التطورات الإيجابية في مواجهة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، والبدء ببرنامج الاستثمارات الحكومية الجديد، الذي يتم تمويله من قِبل "صندوق الاستثمارات العامة".

ولفت إلى أن تخفيض إنتاج النفط زاد من انكماش القطاع النفطي، لكن قابله استمرار الانتعاش في القطاع غير النفطي، مضيفاً أن البيانات تشير إلى تعافي الاقتصاد السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نقيب «الفلاحين» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

نقيب «الفلاحين» يكشف أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي

الأهلي بـ 750 ألف جنيه .. تعرف على الأسعار الجديدة في اشتراك الأندية في مصر 2021

الأهلي بـ 750 ألف جنيه .. تعرف على الأسعار الجديدة في اشتراك الأندية في مصر 2021

"الشورى" يطالب بتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن حدود الوطن

"الشورى" يطالب بتوفير منتجات سكنية بأسعار التكلفة للمصابين في الدفاع عن حدود الوطن

مع اقتراب عيد الأضحى.. وزير التموين يكشف أسعار اللحوم السودانية والمجمدة

مع اقتراب عيد الأضحى.. وزير التموين يكشف أسعار اللحوم السودانية والمجمدة