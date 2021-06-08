محامي الدعجة والعنوز: الضغوط الأردنية على الاحتلال كانت “مخيفة”

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جى بي سي نيوز :– قال محامي المعتقلين الأردنيين خالد محاجنة، إنه من المتوقع الإفراج عن المعتقلين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة خلال الساعات المقبلة، وتسليمهما للأردن.

وأضاف محاجنة : أن الضغوط الأردنية على الاحتلال كانت "مخيفة" وحملت جهداً دبلوماسياً كبيراً ومستمراً طوال الفترة الماضية، توجت بإطلاق سراح الأسيرين وإسقاط لائحة الاتهام عنهما.

وشدد على أهمية المسار السياسي الأنجع في الافراج عن المعتقلين والأسرى، والذي يقود بالنهاية في إسقاط لائحة الاتهام عنهم.

وأشار إلى أن لائحة الاتهام التي كانت ستقدم بحق الأسيرين خطيرة، وتتضمن تهم تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي والتي قد ينتج عنها الحبس لسنوات طويلة ، وفق هلا اخبار .

وبارك المحامي محاجنة للأردن قيادة وحكومة وشعباً ولأهالي الأسرى المفرج عنهم وآخرهم الأسير عبدالله أبو جابر الذي قضة 20 عاماً في سجون الاحتلال.

ويشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت بإسقاط لائحة الاتهام بحق المواطنين مصعب الدعجة وخليفة العنوز وإلغاء إجراءات الاعتقال، ويتم العمل حاليا على ترتيب إجراءات الإفراج عنهما وتسليمهما للسلطات الأردنية.