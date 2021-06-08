أخبار عاجلة

محافظ مطروح يتابع جولات متدربي البرنامج الرئاسي -
مشاهدة البرتغال وفرنسا عبر القنوات التالية -
الولايات المتحدة تدرس منح اللجوء للاجئين الذين رفضت إدارة ترامب طلباتهم -
السعودية تسمح بتلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ضد كورونا -
"مجمع فيصل الطائف" يُطلق مبادرة لإجراء فحوصات الثدي بتقنية "الماموجرام" -
شاهد.. سفير خادم الحرمين لدى الأوروغواي يقدم أوراق اعتماده -
أهالي عفيف يشتكون جامعة شقراء ويتهمونها بمخالفة النظام.. والجامعة تنفي -
رئيس الوزراء يستعرض ترتيبات الإطلاق الرسمي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري -
البنك المركزي يعلن مد العمل بـ7 قرارات لمواجهة تداعيات كورونا (تعرف عليها) -
رئيس «الإنجيلية» يستلم أول نسخة من «الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي مع نظيره المكسيكي الودية

Print

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي مع نظيره المكسيكي الودية

حسم التعادل الإيجابي هدف لهدف مواجهة السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم مع نظيره المكسيكي والتي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة ماربيا الرياضية.

افتتح المنتخب المكسيكي أهداف المباراة عند الدقيقة 68 ونجح أيمن يحيى بتعديل النتيجة للأخضر السعودي من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وتعتبر هذه أولى مباريات الودية للمنتخب السعودي ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي مع نظيره المكسيكي الودية

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الأخضر الأولمبي مع نظيره المكسيكي الودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على المنتخب الإنجليزى

«سترلينج» يطالب بتخفيف حدة الانتقادات على المنتخب الإنجليزى

في يورو 2020.. تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك من بين أفضل المنتخبات

في يورو 2020.. تأهل إنجلترا وكرواتيا والتشيك من بين أفضل المنتخبات

المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

المنتخب السعودي يعاود تدريباته تحضيراً لمواجهة اليمن في كأس العرب

رئيس إيران المنتخب: التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي

رئيس إيران المنتخب: التطعيم ضد كوفيد-19 يتصدر خططي