★ ★ ★ ★ ★

اعتذار عن نشر معلومات غير صحيحة عن رجل الأعمال عمر عايش

تقدم عيون نيوز اعتذارها العميق إلى رجل الأعمال الكندي عمر عايش، على نشرها معلومات مسيئة كانت قد نقلتها عن صحيفة سبق الإلكترونية وتبين أنها معلومات زائفة ومفبركة. حيث تضمن الخبر المنشور يوم الاثنين 12 أبريل2021 العديد من الافتراءات التي تهدف بوضوح إلى التشكيك بنزاهة عمر عايش والإضرار بمصالحه التجارية في المنطقة العربية. ومن ذلك القول بأن عائلة الراجحي قد نجحت في 18 دعوى قضائية ضد عمر عايش في قضية تعمير، والادعاء كذبا بأن عمر عايش قد انخرط في ممارسات تجارية احتيالية في السودان وليبيا وسوريا والأردن.

ولقد تبين لنا في عيون نيوز بعد المراجعة والتدقيق في الأمر بأن المعلومات التي نشرناها وطريقة عرضها وصياغتها لم تلتزم بالمعايير والمواثيق المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي. حيث هاجم المقال عمر عايش بطريقة عدوانية بعيدة تماما عن الموضوعية والحيادية ودون أن يقدم أي دليل يذكر على ادعاءاته الكاذبة. علاوة على تجاهله التام والمتعمد للأخبار التي نشرتها الصحافة الإماراتية والعربية في نوفمبر 2020 من أن المحكمة الابتدائية في دبي قد حكمت لصالح عمر عايش مؤسس شركة تعمير العقارية بمبلغ 1.6 مليار درهم كتعويض من عائلة الراجحي في القضية التي ما زالت منظورة أمام محكمة الاستئناف في دبي.

وإننا إذ نكرر أسفنا لأي ضرر نجم عن نشر هذه المعلومات لنؤكد التزامنا بتحري الدقة عند نقل الأخبار من أي مصادر إعلامية أخرى، كما أننا نعمل حاليا على إصلاح ومعاجلة أي عيوب في أنظمتنا مما قد يؤدي لتكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلا.