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انطلاق مناورات تمرين "مخالب الصقر4" بين القوات البرية والأمريكية

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تُجرى في المنطقة الشمالية الغربية

انطلاق مناورات تمرين

انطلقت مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية الملكية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالسعودية.

ويهدف التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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