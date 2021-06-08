"الغامدي" يشدد على أهمية الاستمطار الصناعي.. وهذه 6 إيجابيات أساسية له

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أوضح أنه يستهدف زيادة هطول الأمطار في المملكة إلى 20 % والبداية في 3 مناطق

‏كشف الباحث في علوم المناخ عبدالرحمن الغامدي برنامج الاستمطار الصناعي مناسب للمملكة ولكل دول العالم ولكن بشرط أن يكون في الأجواء سحب حتى نستطيع أن نستخدم هذه التقنية، ومن دون هذه السحب لا نستطيع أن نقوم ببرنامج الاستمطار في ‫السعودية.

وقال "الغامدي" عبر برنامج "الراصد" إن الهدف من برنامج الاستمطار في السعودية هو زيادة هطول الأمطار إلى 20 % والبداية ستكون في ثلاث مناطق وهي المنطقة الجنوبية ومنطقة الرياض الشمالية الغربية، ولكن في الفترة الحالية الاستهداف في المنطقة الجنوبية وبعد قرب دخول موسم الشتاء والوسم سيتم استهداف منطقة الوسطى والشرقية والشمالية العربية.

وأوضح أن الاستمطار الصناعي سيزيد من الرطوبة ولا يمكن أن يغير مواعيد مواسم الأمطار وزيادة الاستمطار 20 ٪ في المملكة ستكون إيجابية على مدى الخمس السنوات القادمة.

وهناك إيجابيات في برنامج الاستمطار الصناعي هي تحسين الأحوال الجوية بزيادة الهطول وانخفاض درجات الحرارة واتساع رقعة المسطحات الخضراء وبالتالي نستطيع مكافحة التصحر والحد من الكثبان الرملية والموجات الغبارية التي يتأثر بها مناطق الوسطى والربع الخالي والمنطقة الشرقية وكذلك تنمية القطاع الزراعي وتنمية مصادر المياه المتجددة والنظيفة.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قبل في وقت سابق أن تطبيق برنامج "الاستمطار الصناعي" في المملكة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسة يستهدف زيادة معدل الهطول المطري بنسبة تصل إلى 20 % عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنويًّا، وذلك يعني أن المملكة تعد من أكثر بلدان العالم جفافًا، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.