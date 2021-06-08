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"التميمي" يتفقد مستشفيات الأفلاج وحوطة بني تميم والحريق العام

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اطلع على جاهزيتها واجتمع بمنسوبيها واستمع لخطط التطوير

تفقد الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول، د.صالح التميمي، اليوم، عدداً من المنشآت الصحية، جنوب غرب العاصمة برفقة عدد من قيادات التجمع، وشملت مستشفى الأفلاج ومستشفى حوطة بني تميم ومستشفى الحريق العام وما يتبعها من مراكز صحية.

واطلع "التميمي" على جاهزية المرافق الصحية والاطمئنان على سير العمل وتناغم الخدمات الصحية التي تقدمها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والصعوبات التي تواجه القائمين على هذه المرافق والعمل على حلها، لمتابعة مسيرة التحوّل المؤسسي في القطاع الصحي.

واجتمع "التميمي" مع منسوبي المستشفيات، واستمع منهم لشرح عن الخطط الاستراتيجية، والخدمات والمشاريع النوعية، وفرص التحسين الواعدة.

يشار إلى أن هذه الزيارة، تأتي ضمن توجه إدارة التجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض على متابعة مسيرة التحول المؤسسي وتجويدها من خلال الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وتحسين الخدمات من خلال تطبيق أفضل معايير الجودة.

يذكر أن التجمع الصحي الأول يأتي ضمن عملية تحول نظام الرعاية الصحية بالمملكة، والتي تعمل عليها وزارة الصحة، وهي خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية، ورفع كفاءتها وجودتها. وتعمل الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض، بقيادة الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، على خلق متكاملة ومترابطة بهدف تسهيل وصول المستفيد إلى الخدمة الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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