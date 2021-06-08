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شرطة الرياض: إيقاف قائد شاحنة خالف السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير

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شرطة الرياض: إيقاف قائد شاحنة خالف السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير شرطة الرياض: إيقاف قائد شاحنة خالف السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى النيابة العامة

شرطة الرياض: إيقاف قائد شاحنة خالف السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله مخالفة قائد شاحنة قواعد السلامة المرورية بالقيادة عكس اتجاه السير على طريق (القصيم - الرياض) السريع، معرضًا حياة الآخرين للخطر، فقد تمكنت فرق القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة - بفضل الله - من تحييد خطره، والقبض عليه، وهو مقيم من الجنسية النيبالية في العقد الخامس من العمر، موضحة إجراءات الاستدلال الأولية أنه في حالة غير طبيعية.

وأبان أنه جرى إيقافه، وتطبيق لائحة المخالفات المرورية، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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