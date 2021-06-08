محافظ صامطة يبحث مع عميد الكلية التقنية أهم الخطط المستقبلية

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تطرقا إلى مواعيد القبول للفصل الأول من العام التدريبي المقبل

استقبل محافظ صامطة أحمد بن عبد الله زعلة، بمكتبه في مقر المحافظة، ظهر اليوم الثلاثاء، عميد الكلية التقنية بصامطة محمد بن حسين طليس.

جاء ذلك بعد صدور قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتكليف "طليس" عميدًا للكلية.

ورحب محافظ صامطة، في بداية اللقاء، بعميد الكلية، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، وموجهاً بمضاعفة الجهد لتطوير وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وناقش الجانبان أهم الخطط المستقبلية وتقرير الإنجاز السنوي للكلية، واطلعا على أعداد خريجي الكلية للفصل الثاني، ومواعيد القبول للفصل الأول من العام التدريبي المقبل.

كما استعرضا خطة الكلية واستعداداتها للتدريب الحضوري، وما سيرافق ذلك من الإجراءات الاحترازية، إضافة إلى جهود الكلية في رفع نسبة تحصين منسوبيها ضد فيروس كورونا، وفق التعليمات الواردة للكلية من ديوان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

من جانبه عبّر عميد الكلية التقنية عن سعادته بلقاء محافظ صامطة، وما استمع إليه من توجيهات.

وأكد حرصه ومنسوبي الكلية على مواصلة الكلية لتقديم خدماتها للمجتمع المحيط وفق تطلعات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.