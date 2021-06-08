أخبار عاجلة

"التحالف الإسلامي" ينظّم محاضرة عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب -
بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تضبط مواد مخالفة في الطائف -
جدار من سحابة عائمة عملاقة يظهر فوق بحيرة البايكال -
تدمير مسيرة حوثية أطلقت تجاه جازان -
مدني أبها يباشر حريقا بمتنزه الأمير سلطان -
توقيع اتفاقية بين منتدى نخبة الإبداع وجمعية المكفوفين الأهلية بالرياض -
"دلتا" يثير الرعب في إسرائيل.. وإيداع أي مشتبه به في الحجر -
"خوجه" يبحث مع وفد عماني إمكانية إنشاء منطقة صناعية سعودية في مسقط -
نبيلة عبيد تلتقي محمد رمضان في دبي: «ممثل هايل وبيعجبني شغله وأفكاره وأعماله» -
وفد «دينية النواب» يزور مدينة الحرفيين بالغردقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جلطة بالقلب تُدخل فنانة كويتية إلى "العناية الفائقة"

Print
جلطة بالقلب تُدخل فنانة كويتية إلى "العناية الفائقة" جلطة بالقلب تُدخل فنانة كويتية إلى "العناية الفائقة"
فيما نفت شقيقتها خبر الإصابة

جلطة بالقلب تُدخل فنانة كويتية إلى

إثر إصابتها بجلطة في القلب، تم نقل الفنانة الكويتية مرام البلوشي إلى العناية الفائقة، حسب ما نشرته شقيقتها مي البلوشي على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، أكدت مي البلوشي، أن شقيقتها مرام تَعرضت لأزمة صحية خلال تصوير شخصيتها في مسلسل "ملاك رحمة"، نُقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وتم حقنها بإبرة سيولة لموازنة الأنزيمات، وعليه سيتم اتخاذ قرار ضرورة إجراء القسطرة أم لا.

وأضافت مي البلوشي: "الحمد لله حالة الفنانة مرام الصحية مستقرة، وللعلم فإنها أيضًا في عام 2019 خلال تواجدها في جمهورية أثناء تصويرها مسلسل (دفعة القاهرة)؛ كانت قد أجرت قسطرة في القلب آنذاك، وبعد نيلها قسطًا من الراحة عادت إلى الكويت. وبإذن الله تتشافى شقيقتي مرام وتعود إلى بيتها وعائلتها بصحة وعافية".

وعلى الجانب الآخر، نفت الفنانة الكويتية هند البلوشي تعرض شقيقتها مرام لجلطة بالقلب، وقالت هند عبر حسابها على موقع إنستغرام: "مرام لم تتعرض لجلطة حبايبي، بس الأنزيمات مرتفعة وتعبت وسووا لها دخول، دعواتكم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المفاجأت القانونية تتوالي في «الإغتصاب الزوجي» القوانين العربية قصرت عقوبة المواقعة على «العلاقات المحرمة» والمشرع المصري لم يحمي «الأزواج»

المفاجأت القانونية تتوالي في «الإغتصاب الزوجي» القوانين العربية قصرت عقوبة المواقعة على «العلاقات المحرمة» والمشرع المصري لم يحمي «الأزواج»

نائب المصري يكشف تطورات تجديد التعاقد مع علي ماهر

نائب المصري يكشف تطورات تجديد التعاقد مع علي ماهر

مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

مفوض الحكومة الفيدرالية للسياحة بألمانيا لـ«العناني»: موكب المومياوات الملكية شجع الألمان على زيارة مصر

«الهجرة» تعلن عن انطلاق معسكر للجيلين الـ4 والـ5 من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ

«الهجرة» تعلن عن انطلاق معسكر للجيلين الـ4 والـ5 من أبناء المصريين بالخارج بشرم الشيخ