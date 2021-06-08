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خطورة الانتماء إلى جماعتي الإخوان والتبليغ.. محاضرة في العرضيات اليوم

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خطورة الانتماء إلى جماعتي الإخوان والتبليغ.. محاضرة في العرضيات اليوم خطورة الانتماء إلى جماعتي الإخوان والتبليغ.. محاضرة في العرضيات اليوم
يقدّمها "القحطاني" ويلقي كلمتين حول "معنى لا إله إلا الله" و"أنواع الشرك"

خطورة الانتماء إلى جماعتي الإخوان والتبليغ.. محاضرة في العرضيات اليوم

تقيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية، وبإشراف إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات، محاضرة عن خطورة الانتماء إلى جماعة الإخوان أو التبليغ، بجامع النقف، بعد صلاة العشاء من مساء اليوم الثلاثاء.

يقدم المحاضرة الشيخ ماهر بن ظافر بن عبدالله القحطاني؛ حيث سيتحدث فيها عن خطر جماعة الإخوان وجماعة التبليغ والانتماء إليهما.

ويلقي "القحطاني" كلمة بعد صلاة العصر في جامع حذيفة بن اليمان بالعرضيات، عن معنى لا إله إلا الله، وأخرى عن أنواع الشرك بجامع ذي النورين وجامع المدارات عقب صلاة المغرب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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