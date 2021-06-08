"الندوة" تقدم خدماتها لأكثر من 100 يتيم ويتيمة في الكاميرون

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ضمن برنامجها للكفالة الذي يشمل الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية

يكفل مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الكاميرون، أكثر من (100) يتيم ويتيمة في مدينة مروا بمقر المركز الإسلامي للثقافة والتنمية في أقاصي شمال الكاميرون.

ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام الندوة ورعايتها بالأيتام الذين يفتقدون العائل والمعين.

وعبّر الأيتام وأسرهم عن سعادتهم الغامرة لانضمامهم لبرنامج الكفالة الذي يُعد أحد أهم البرامج التي تقدّمها الندوة في كثير من الدول إدراكًا منها لأهمية الرعاية والاهتمام الذي يحتاجه الأيتام بعد أن فقدوا من يعولهم لتوفر لهم -بعون الله- الظروف التي تعينهم على الاستقرار وتحقيق أهدافهم لمستقبل أفضل. ويشمل برنامج الكفالة الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية.

من جانبه، أشاد مدير مكتب الندوة العالمية في الكاميرون بجهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم هذه البرامج النوعية الهادفة والإنسانية التي تخدم هذه الفئة المهمة في المجتمع الكاميروني وفي العديد من الدول المحتاجة.