"جزار سريبرينيتسا ".. "سفاح البلقان" يواجه الحكم النهائي أمام المحكمة الدولية اليوم

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بسبب دوره في مجزرة البوسنة التي تعد الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

يصدر القضاة الدوليون في لاهاي، اليوم الثلاثاء، حكمهم بشأن الاستئناف الذي تقدّم به القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش ضد الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة من 1992 حتى 1995.

وكانت محكمة البداية الأولى أصدرت حكمها في 2017 بحق الجنرال السابق ملاديتش المعروف باسم "سفاح البلقان"، خصوصاً بسبب دوره في مجزرة سريبرينيتسا، أسوأ مجزرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، التي تعد إبادة في نظر القضاء الدولي.

أوقف عام 2011 بعد فِرار استمر 16 عاماً، وبات العسكري السابق الموقوف في لاهاي، الذي عرف ببنيته القوية ونفوذه خلال حرب البلقان، اليوم كهلاً مريضاً يبلغ من العمر 78 عاماً، بحسب محاميه.

بعد أكثر من ربع قرن على الحرب، لا يزال الجنرال السابق يعد بطلاً في نظر عديد من صرب البوسنة، لكن اسمه سيبقى مرتبطاً بجرائم الحرب في البوسنة من حصار ساراييفو الى مجزرة سريبرينتسا، حيث قتل أكثر من ثمانية آلاف رجل وفتى من المسلمين على أيدي قوات صرب البوسنة.

ووفق "فرانس برس" سيصدر قرار المحكمة، الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، والتي حلت محل محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة بعد إغلاق هذه الأخيرة في 2017، عند الساعة 13:00 ت غ.

وسيكون من الممكن متابعته عبر البث المباشر مع تأخير مدته نصف ساعة؛ نظراً لمنع الصحافيين من الحضور إلى قاعة المحكمة بسبب القيود المفروضة من جرّاء كورونا.