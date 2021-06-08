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الزغيبي يوجّه رسالة للاعبي  : العمل بروح الفريق الواحد سيعيد الطائرة لـ "الواجهة"

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الزغيبي يوجّه رسالة للاعبي المنتخب : العمل بروح الفريق الواحد سيعيد الطائرة السعودية لـ

أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي إلى أهمية المرحلة المقبلة التي تنتظر المنتخبات والتي تحتاج إلى مضاعفة الجهد.
جاء ذلك خلال زيارته للمعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي للكرة الطائرة للناشئين، وبرفقته نائب الرئيس سعد الرويس وعضو مجلس الإدارة إبراهيم البراهيم.
حيث يستعد للمشاركة في البطولة العربية التي ستُقام في تونس خلال المدة من 5 إلى 16 أغسطس، ومن ثم المشاركة في البطولة الخليجية في قطر مع بداية شهر سبتمبر المقبل.
ووجّه الدكتور خالد الزغيبي رسالة للاعبي المنتخب شدد من خلالها على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد في ظل المشاركات والاستحقاقات المهمة التي تنتظر أخضر الطائرة.
وأضاف: "تتطلب هذه المرحلة العمل على مضاعفة الجهد في التدريبات وتطبيق تعليمات الجهاز الفني والإداري من أجل تمثيل المملكة خير تمثيل، وجميعنا كمجلس إدارة نثق في حرصكم على تقديم ما هو مطلوب منكم خلال مرحلة الإعداد، وسعيكم للظهور بالمستوى الذي يشرف الوطن".
وأكد في ختام حديثه عن حرصهم كاتحاد على تلبية المتطلبات كافة، ودعم الفئات السنية للمنتخبات، وكذلك الاهتمام الكبير بها، كونها تمثل النواة الحقيقية للمنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة.

الزغيبي يوجّه رسالة للاعبي المنتخب : العمل بروح الفريق الواحد سيعيد الطائرة السعودية لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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