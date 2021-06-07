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"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير خارجية بريطانيا تعزيز الشراكة بالجوانب الدفاعية

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استعرض اللقاء الجهود المبذولة من البلدين لصون وحماية الأمن الإقليمي

بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، خلال لقائه بوزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب، الأثنين، العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين الصديقتين، في إطار الشراكة الإستراتيجية، وسُبل تعزيزها وبالأخص في الجوانب الدفاعية.

وفي التفاصيل، استعرض اللقاء الجهود المبذولة من المملكة العربية والمملكة المتحدة؛ لتعزيز وصون وحماية الأمن الإقليمي من أية مهددات، ودور ذلك في إرساء الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء المبادرة السعودية الشاملة لإنهاء الأزمة اليمنية، وما تُشكله من أساس في تهيئة الأرضية للحلّ السياسي الدائم والشامل، وضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين للانخراط في جهود حلّ الأزمة سلميًا.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال العتيبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وحضره من الجانب البريطاني، سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرمبتون، والوفد المرافق للوزير الضيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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