بالصور .. "فيصل بن خالد" يرعى حفل تخريج 3386 بجامعة الحدود الشمالية

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يمثلون الدفعة 14 من طلاب وطالبات جميع التخصصات والدرجات العلمية

رعى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، حفل تخريج الدفعة 14 من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية البالغ عددهم (3386) خريجاً وخريجة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز في كلمته في الحفل المعد بتلك المناسبة: "كوادرنا السعودية ثروتنا الحقيقية بالعلم تُصنَع وبقيمنا الأخلاقية تُدفع لتُنافس وتنتج في المكتب والميدان والمعملِ والمصنع، لتضاهي بلادنا دول العالم أجمع, لافتاً الانتباه إلى أن قيادتنا الحكيمة على العِلم بسخاء تُنفق، ولهذه المناسبات المُبهجة تتطلع, وبتخرجكم نحن وأهاليكم عيوننا من الأفراح تدمع، فهلموا للعمل بهمة عالية بقيم ومفاهيم أخلاقية نبيلة وسامية، وواصلوا التعلُم والتدريب؛ لمواجهة متغيرات السوق والظروف العاتية وكلنا ثقة بعقولكم وسواعدكم المبدعة البانية".

وأضاف: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله فالشكر والتقدير لوالديكم لما بذلوه ولرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لعلمهم وجهدهم الذي أعطوه رغم الجائحة وما واجهوه ولوطننا المعطاء فبأعينكم ضعوه وبالمنافسات توجوه وبالمحافل الدولية قدموه".

واختتم كلمته قائلاً: "كل التبريكات وصادق الأماني لمن تخرجوا اليوم وفي العام الماضي والود أننا احتفلنا بحضورهم جميعاً وقدمنا التهاني وعذرنا الجائحة وما يجب من تباعد اجتماعي".

وشهد الأمير مسيرة أوائل الخريجين والخريجات في كليات الجامعة المختلفة.

وفي كلمة الخريجين التي ألقاها نيابة عنهم الطالب علي العنزي والطالب سعود الشيلخي والطالبة نور الشمري, أعربوا من خلالها عن الشكر والتقدير لأمير منطقة الحدود الشمالية على رعايته حفل تخرجهم ومشاركتهم فرحتهم وما يجده أبناء المنطقة من دعم وتحفيز دائم ومستمر، مثمنين الدور الكبير لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما اكتسبوه من مهارات وتسلّح بالعلم والمعرفة.

وألقى رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري كلمة عبر فيها عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على رعايته الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين والخريجات فرحتهم في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة ومتابعة من أمير المنطقة.

كما أدى خريجو كلية الطب قسم المهنة تلاه عميد الكلية الدكتور ماجد بن قريان الرويلي، وأعلن عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور مهند بن سالم المطيري أعداد الخريجين وأسماء المتفوقين والأوائل على الكليات وتكريمهم.

وفي ختام الحفل تسلَّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز هدية تذكارية بتلك المناسبة، والتقطت الصور التذكارية معه.

