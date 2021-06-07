أخبار عاجلة

"الإعلام والاتصال" بجامعة الإمام تنفذ 7 دبلومات عليا الفصل القادم -
"عبد المحسن" طيارًا ومهندسًا من جامعة القوات الجوية البولندية -
مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يلتقي مدير الشؤون الصحية بالمنطقة -
"كاوست" تطوّر نظام فحص محمولأ قادراً على تتبع فيروس كورونا وتحوراته -
عطاءات السعودية.. مساعدات غذائية لـ10 آلاف لاجئ من الروهينجا والأسر المحتاجة ببنغلاديش -
كورونا وأكل العيش دونت ميكس.. إيمان أول شيف إسكندرانى ست بتحلم بالعالمية -
بعد قرار حبس حنين حسام ومودة الأدهم .. احذروا هذه التطبيقات سيئة السمعة وتقودك إلى السجن -
بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2021 (المستندات ورابط التقديم) -
افتتاح أولى سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية خارج نطاق الجامعات بمكتبة بهيئة قناة السويس -
محافظ أسوان : بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي بالصعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

الاحتلال يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان ..

Print
الاحتلال يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان .. بالفيديو الاحتلال يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان ..

جي بي  سي نيوز :- أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في منطقة الجولان، حيث اعتبرت إسرائيل أنها "تنتهك السيادة الإسرائيلية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن الجيش دمر الليلة الماضية "نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي "خط ألفا" وسط هضبة الجولان".

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلية قامت باقتحام وتفجير النقطة، مشيرا إلى أن هذه كانت ثالث عملية من نوعها خلال العام الأخير.

وأكد المتحدث أن "الجيش لن يتسامح مع أي محاولة لانتهاك سيادة دولة إسرائيل وسيواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن مواطنيها".

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

بالفيديو.. السفير الجورجي: 21 رحلة أسبوعيّاً من المملكة لبلادنا ولم نسجل أي إصابة بين السياح

بالفيديو.. لحظة نطق القاضي بإعدام زوج اتفق مع عامل على اغتصاب زوجته وقتلها.. حقك رجع يا إيمان

بالفيديو.. لحظة نطق القاضي بإعدام زوج اتفق مع عامل على اغتصاب زوجته وقتلها.. حقك رجع يا إيمان

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين سيدتين داخل طائرة.. و«مصر للطيران» ترد

بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين سيدتين داخل طائرة.. و«مصر للطيران» ترد

بالفيديو.. رسالة وزيرة الهجرة إلى أولياء أمور أبنائنا بالخارج

بالفيديو.. رسالة وزيرة الهجرة إلى أولياء أمور أبنائنا بالخارج