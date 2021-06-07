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"تاسي" يصعد فوق 10700 نقطة للمرة الأولى منذ 2014م

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"تاسي" يصعد فوق 10700 نقطة للمرة الأولى منذ 2014م "تاسي" يصعد فوق 10700 نقطة للمرة الأولى منذ 2014م
الدعم جاء من قطاع إنتاج الأغذية بسبب المراعي وصافولا

أنهى سوق الأسهم جلسة، اليوم الاثنين، على ارتفاع، ليُغلق المؤشر العام فوق مستوى 10700 نقطةً للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، وأتى الدعم لجلسة اليوم عبر قطاع إنتاج الأغذية بعد ارتفاع أسهم المراعي وصافولا بالإضافة لقطاع المواد الأساسية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10720 نقطة مرتفعًا بنحو 34 نقطة والتي تعادل 0.3%، فيما بلغت السيولة المتداولة 14.9 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 418.6 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 554 ألف صفقة.

وأتت أسهم المراعي وسابك على قائمة الأكثر دعمًا لحركة المؤشر العام بعد ارتفاعهما بنحو 3.1 و0.6% على الترتيب، بينما أغلق المراعي عند 58.9 ريالاً للسهم وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019.

وتراجع القطاع البنكي وللجلسة الثالثة على التوالي، حيث انخفض اليوم بنحو 0.1%، وسط تراجع البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي بأكثر من 1%، فيما أغلق مصرف الراجحي على استقرار.

ووفق "الاقتصادية" تركزت التداولات خلال جلسة اليوم على أسهم المصافي وعبداللطيف وكذلك المتطورة، حيث سجلت تداولات بقيمة تراوحت ما بين 976 مليون ريال و632.5 مليون ريال، لتسيطر بذلك على 13 في المائة من سيولة الجلسة.

وقد سجل سهم "الخليج للتدريب" خلال تعاملات اليوم أعلى أحجام تداول يومي منذ 2007، بعد بلوغه أحجام تداول 16.34 مليون سهم تعادل نحو 22 في المائة من الأسهم الحرة، وبقيمة بلغت 476.8 مليون ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 105 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم اليمامة للحديد والجبس وباعظيم وكذلك أسترا الصناعية بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه كل من أسهم الفخارية والمصافي بمكاسب 8.9 و8 في المائة على الترتيب.

وقابل ذلك تراجع أسهم 73 شركة تصدرها أسهم لازوردي بعد هبوط السهم 4 %، تلاه أسهم تبوك الزراعية والدرع العربي وكذلك المتطورة بنحو 3%.سوق الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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