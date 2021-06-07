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"العدل": ترجمة 46 ألف جلسة قضائية "عن بعد"

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"العدل": ترجمة 46 ألف جلسة قضائية "عن بعد" "العدل": ترجمة 46 ألف جلسة قضائية "عن بعد"
عبر تقنيات متطورة بالصوت والصورة.. وبسرية تامة

كشفت وزارة العدل، عن ترجمة أكثر من 46 ألف جلسة قضائية عن بعد، من خلال مركز الترجمة الموحد، منذ إطلاق المركز أبريل 2019.

وأوضحت الوزارة ، أن المركز يمكّن غير الناطقين باللغة العربية من متابعة قضاياهم، من خلال عدة مترجمين يتحدثون أكثر من 18 لغة.

وأكدت تدريب المترجمين على تقديم ترجمة دقيقة للمستفيدين وفهم المصطلحات القانونية الشائعة المستخدمة في المحاكم ، موضحة أن أكثر اللغات ترجمة هي الإثيوبية، الأوردو، البنغالية، البشتو، الفلبينية، والهندية.

وذكرت أن المركز مزود بتقنيات متطورة، حيث تجري الترجمة عبر النظام الإلكتروني عن بعد بالصوت والصورة بسرية تامة، مع الربط بين المركز والمحكمة والسجون.

وأشارت إلى أنه عند إعلان الحكم من قبل القاضي، يمكن للأطراف غير الناطقة باللغة العربية فهمه على الفور من خلال المترجم، ومن ثم يكونون على دراية بالخطوة التي يتعين عليهم اتخاذها.

وأوضحت الوزارة أن طلب الخدمة يتم بطريقة سهلة ومباشرة؛ إذ يمكن الحصول عليها من خلال صحيفة الدعوى عبر بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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