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"الطاقة الذرية": إيران امتنعت عن توضيح مصدر آثار اليورانيوم في مواقعها النووية

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"الطاقة الذرية": إيران امتنعت عن توضيح مصدر آثار اليورانيوم في مواقعها النووية "الطاقة الذرية": إيران امتنعت عن توضيح مصدر آثار اليورانيوم في مواقعها النووية
"غروسي" لفت إلى أنها تشكل دليلاً على وجود هذه المادة

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الاثنين)، أن إيران لم تجب عن أسئلة الوكالة سوى حول واحد من المواقع النووية التي كشف سابقاً عن آثار اليورانيوم فيها.

وقال "غروسي" خلال اجتماع مجلس محافظين الوكالة: "منذ تقديم تقريري الأخير لم تقدم إيران أي معلومات جديدة حول أي منشأ ولم تجب عن أي أسئلة طرحتها الوكالة، ولم تقدم أي معطيات جديدة حول المنشأين الآخرين، بل قدمت بيانا كتابيا حول المنشأ الرابع بدون أي أوراق موثقة".

ولفت إلى أن وجود عدد كبير من جسيمات اليورانيوم بشرية المصدر في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، وكذلك وجود جسيمات معدلة نظائريا بأحد المواقع المذكورة يشكل دليلاً واضحاً على أن المواد النووية كانت موجودة في هذه المنشآت، وفقاً لما أورد " اليوم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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