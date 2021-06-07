14 وفاة و528 إصابة جديد بكورونا

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- سجلت في الأردن 14 وفاة و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 739847 إصابة، وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9530 وفاة، بحسب الموجز.

وأجري 17314 فحصا مخبريا ليرتفع إجمالي عدد الفحوص إلى 7407053 فحصا، وبلغت نسبة الإيجابيّة في الفحوصات لهذا اليوم 3.05%.

وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس المتوقعة، بعد انتهاء فترة العزل 14 يوما، 890 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة إلى 721016 حالة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التراكمي 9301 حالة.