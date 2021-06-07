أخبار عاجلة

بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2021 (المستندات ورابط التقديم) -
افتتاح أولى سفارات المعرفة لمكتبة الإسكندرية خارج نطاق الجامعات بمكتبة بهيئة قناة السويس -
محافظ أسوان : بدء التشغيل التجريبي لأكبر مبنى للتحول الرقمي بالصعيد -
حملات نظافة لرفع المخلفات بأربع أحياء في الجيزة -
محافظ الغربية يشهد احتفال هيئة الرقابة الإدارية بالذكرى الـ٥٧ لتأسيسها -
الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة -
"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا -
روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم -
سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر -
محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

14 وفاة و528 إصابة جديد بكورونا

Print
14 وفاة و528 إصابة جديد بكورونا 14 وفاة و528 إصابة جديد بكورونا

جى بي سي نيوز :- سجلت في الأردن 14 وفاة و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 739847 إصابة، وفق الموجز الصادر عن وزارة الصحة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 9530 وفاة، بحسب الموجز.

وأجري 17314 فحصا مخبريا ليرتفع إجمالي عدد الفحوص إلى 7407053 فحصا، وبلغت نسبة الإيجابيّة في الفحوصات لهذا اليوم 3.05%.

وبلغ عدد حالات الشفاء من الفيروس المتوقعة، بعد انتهاء فترة العزل 14 يوما، 890 حالة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة إلى 721016 حالة. وبلغ مجموع الحالات النشطة التراكمي 9301 حالة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

باسيل يرفض اقتراح بري بشأن تشكيل الحكومة ويوجه نداء إلى نصر الله

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات

البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات

رئيس البرلمان اللبناني: عقبات تشكيل الحكومة "داخلية محضة"

رئيس البرلمان اللبناني: عقبات تشكيل الحكومة "داخلية محضة"