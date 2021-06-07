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مذكرة تفاهم بين "الرياضة" وإغاثي الملك سلمان واللجنة الأولمبية

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لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدة مجالات

مذكرة تفاهم بين

وقّعت وزارة الرياضة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واللجنة الأولمبية العربية اليوم في مقر وزارة الرياضة، مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدة مجالات.

وقّع المذكرة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتفعيل التعاون المشترك والاستراتيجي بين القطاعات الحكومية؛ للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، بالإضافة إلى إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة من خلال فعاليات ومشاركات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية داخل وخارج المملكة، والاستفادة من المنشآت والمرافق التابعة للأطراف الثلاثة لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية التي تنظمها الأطراف الثلاثة.

كما تُقدم اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، برامج رياضية للاعبين السعوديين في الدول المستفيدة من المساعدات الإنسانية، وكذلك قيام وزارة الرياضة بترشيح عدد من الشبان والفتيات للمشاركة مع مركز الملك سلمان للإغاثة؛ على أن يتولى المركز تأهيلهم وإشراكهم في رحلاته الإغاثية الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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