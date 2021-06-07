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شاهد.. 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم بـ 6 مستويات

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لتشمل مساحات أوسع وتغطي جنبات المسجد.. تعمل بنظام تحكم آلي

شاهد.. 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم بـ 6 مستويات

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوفير عدد (10) روبوتات للتعقيم داخل المسجد الحرام، حيث عملت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة على دعم منظومة التعقيم في المسجد الحرام وتوفير الروبوتات لتعقيم مساحات أوسع وتغطية جنبات المسجد الحرام، وتعمل الروبوتات بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعلى (6) مستويات؛ ما يحسّن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئة ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري؛ أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من (5-8) ساعات من دون تدخل بشري، والذي يجعل الأشخاص يشعرون بسهولة التعامل معه، ويسع الجهاز (23.8) لتر، يستهلك منها لترين كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل مرة، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5-15) مايكرو متراً، ومن المميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.. علماً أن جهاز الروبوت الذكي حصل على شهادات عالمية ومنها شهادة اعتماد الجودة الأوروبية CE، ويأتي نظام التعقيم الآلي لحماية المعتمرين والمصلين من والقضاء على الأوبئة كافة.

واختتم السويهري؛ حديثه، بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قِبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

شاهد.. 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم بـ 6 مستويات

شاهد.. 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم بـ 6 مستويات

شاهد.. 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم بـ 6 مستويات

شاهد.. 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم بـ 6 مستويات

شاهد.. 10 روبوتات تطوف المسجد الحرام للتعقيم بـ 6 مستويات

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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