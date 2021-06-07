أخبار عاجلة

الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة -
"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا -
روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم -
سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر -
محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة -
لأول مرة … طرح «رمديسيفير» المُستخدم في علاج كورونا بالصيدليات للقضاء على السوق السوداء -
نائب المصري يكشف تطورات تجديد التعاقد مع علي ماهر -
بالصور.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ1.861 مستفيداً خلال أسبوع -
"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تمريض جازان" تطلق مشروعًا لتطوير مهارات كوادرها بأقسام الطوارئ

Print
لتحسين تجربة المريض وتطبيق معايير المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية

أطلقت إدارة التمريض بصحة جازان، مشروعًا لتطوير مهارات الكوادر التمريضية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الممتدة.

ويعتبر هذا المشروع ضمن خطتها الاستراتيجية 2021، وانطلق ابتداءً من طوارئ مستشفى الملك فهد المركزي كنموذج للمشروع، وزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات لدراسة الوضع الراهن.

وأوضح مدير إدارة التمريض بصحة جازان أخصائي أول "سعد آل خيرات"، أن المشروع يهدف إلى دراسة المعوقات التي تواجه الطوارئ بالمستشفيات، والمساعدة في إيجاد الحلول المناسبة لها، ورفع كفاءة الكوادر التمريضية العاملة بتلك الأقسام عبر التدريب والتأهيل، كما يهدف المشروع إلى تطبيق معايير المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، وتحسين تجربة المريض، وتفعيل الفرز الكندي (CTAS) بأقسام الطوارئ حسب المعايير.

وأضاف "آل خيرات" أن من ضمن أهداف المشروع، زيادة أعداد الكوادر التمريضية المؤهلة للعمل بتلك الأقسام ودراسة الاحتياج، وتقييم تجهيزات أقسام الطوارئ وفقًا لمتطلبات المعايير للبنية التحتية، والرفع بها لجهات الاختصاص؛ مثمنًا حرص مساعد المدير العام للطب العلاجي الدكتور عواجي النعمي على تطوير أقسام الطوارئ ودعمه للمشروع، بمتابعة واهتمام من مدير صحة جازان عبدالرحمن الحربي.

إدارة التمريض بصحة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

بالصور.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ1.861 مستفيداً خلال أسبوع

بالصور.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ1.861 مستفيداً خلال أسبوع

"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل

"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل