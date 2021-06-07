أخبار عاجلة

الأردن : أمن الدولة تستمع لخمسة شهود نيابة في اولى جلساتها بقضية الفتنة -
"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا -
روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم -
سفير الدومينيكان: حريصون على الاستفادة من الخبرات العملية للأزهر -
محافظ الوادي الجديد يوجه بإنارة طريق الخارجة - أسيوط حتي الجامعة -
لأول مرة … طرح «رمديسيفير» المُستخدم في علاج كورونا بالصيدليات للقضاء على السوق السوداء -
نائب المصري يكشف تطورات تجديد التعاقد مع علي ماهر -
بالصور.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ1.861 مستفيداً خلال أسبوع -
"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية -
"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن مايو

Print
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن مايو "الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن مايو
في موعد أقصاه 10 يونيو تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر مايو الماضي، في موعد أقصاه العاشر من شهر يونيو الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين، على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa)؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز اتصال الزكاة والضريبة (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة" على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تستقطع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدّمها داخل المملكة؛ وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

"الصحة" : يمكن أخذ جرعتين من لقاحين مختلفين لفيروس كورونا

بالصور.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ1.861 مستفيداً خلال أسبوع

بالصور.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ1.861 مستفيداً خلال أسبوع

"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

"الصحة" تُحذر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل

"الدبيبة": الوجود الأجنبي فاقم الأوضاع في ليبيا وهدفنا الانسحاب الكامل