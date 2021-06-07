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"القنون" رئيساً تنفيذياً لـ " للكهرباء" خلفا للسديري

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"القنون" رئيساً تنفيذياً لـ "السعودية للكهرباء" خلفا للسديري "القنون" رئيساً تنفيذياً لـ " للكهرباء" خلفا للسديري
مجلس الإدارة تقدم بالشكر لفهد بن حسين لما قدّمه من جهود

أعلنت الشركة للكهرباء، موافقة مجلس الإدارة على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن حسين السديري؛ من منصبه اعتباراً من تاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١م.

ووافق المجلس -وفق "تداول"- على تكليف المهندس خالد بن حمد القنون؛ بمهام الرئيس التنفيذي ابتداءً من ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٢هـ، الموافق ٧ / ٦ / ٢٠٢١م، حتى إشعار آخر.

وتقدّم مجلس الإدارة بالشكر لفهد بن حسين السديري؛ لما قدّمه من جهودٍ خلال فترة عمله في الشركة متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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