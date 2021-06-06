منتخب الرماية السعودي يحقق المركز الأول والميدالية الذهبية في الفردي

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في منافسات المسدس ضغط الهواء عن طريق الرامي سفر الدوسري

‏يواصل المنتخب السعودي للرماية مشاركته في منافسات ‫البطولة العربية للرماية على الأطباق وأسلحة ضغط الهواء والتي تقام منافساتها في جمهورية مصر العربية الشقيقة خلال الفترة من 1-12 يونيو الجاري بمشاركة 16 دولة عربية .

حيث جاءت نتائج رماة المنتخب على مستوى الفرق في منافسات الأطباق (سكيت) بتحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية عن طريق الرماة الأمير سعود بن الحسن آل سعود وسعيد بن مقبل المطيري وحاتم بن مرضي الشمري .

وفي منافسات البندقية ضغط الهواء حقق رماة المنتخب على مستوى الفرق المركز الثاني والميدالية الفضية عن طريق الرماة مسفر بن عبود العماري وحسين بن غويلي الحربي وفايز بن صعفق العنزي .

أما في منافسات المسدس ضغط الهواء فقد حقق رماة المنتخب على المستوى الفردي المركز الأول والميدالية الذهبية عن طريق الرامي سفر بن محمد الدوسري والمركز الثاني والميدالية الفضية عن طريق الرامي عطا الله بن نداء العنزي ، وفي نفس المسابقة حقق رماة المنتخب على مستوى الفرق المركز الثاني والميدالية الفضية عن طريق الرماة عطا الله بن نداء العنزي ومحمد بن أحمد المالكي وسفر بن محمد الدوسري .

وأشاد رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد بن عبد الله آل سعود بما حققه ممثلو الوطن من إنجازات خلال منافسات البطولة متأملاً منهم المزيد من العمل الدؤوب والاجتهاد لرفع علم المملكة خفاقاً في المحافل الدولية كما هي عادة رماة الوطن وراجياً الله لهم دوام التوفيق في قادم البطولات .

وأشار رئيس الاتحاد بأنه يتبقى للمنتخب مشاركة خلال اليومين القادمين في البطولة وذلك في منافسات الأطباق (حفرة) عن طريق الرماة الأمير سعود بن سلطان آل سعود ومحمد بن منصور الشريدة وفهد بن ماكن المطيري وفيصل بن سعود الدعجاني متمنياً لهم الظهور بالمستوى المأمول لتحقيق أفضل النتائج .

وفي ختام حديثه قدم الأمير سعود بن خالد التهنئة نظير ما تحقق من إنجازات خلال مشاركة المنتخب، لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، على ما يلقاه قطاع الرياضة من رعاية واهتمام ودعم غير محدود يحتم على الجميع تكريس الوقت والجهد للعمل على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة ، كما نقل التهنئة لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وذلك لحرصه الدائم ودعمه للعبة وتهيئة كل الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية بالمملكة العربية السعودية والعمل على تذليل جميع الصعوبات لكافة الرياضات في وطننا الغالي لتمكين الجميع من تمثيل المملكة التمثيلَ المشرف في المحافل العربية والدولية.