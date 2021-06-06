أخبار عاجلة

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن" -
حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين -
"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها -
شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي -
شرطة حائل تضبط مواطنين ارتكبا مخالفات مرورية وتوثيقها عبر وسائل التواصل -
منذ أسبوعين.. عطل في برج جوال يعزل مركز "حيد عبس" بالمجاردة -
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!! -
إيطاليا تقسو على تركيا بثلاثية نظيفة في افتتاح "يورو2020" -
أوزبكستان تتغلب على اليمن بهدف وحيد -
"العثيمين" يهنئ الإمارات والغابون وألبانيا لفوزها بمقاعد بمجلس الأمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمريكا وبريطانيا تدعوان الحوثي إلى وقف إطلاق النار

Print
أمريكا وبريطانيا تدعوان الحوثي إلى وقف إطلاق النار أمريكا وبريطانيا تدعوان الحوثي إلى وقف إطلاق النار
"أرون" طالب الميليشيا بالجدية في إنهاء القتال

أمريكا وبريطانيا تدعوان الحوثي إلى وقف إطلاق النار

دعا مبعوثا الولايات المتحدة وبريطانيا لدى اليمن، اليوم (الأحد)، ميليشيا الحوثي إلى إنهاء القتال في شمال البلاد ووقف إطلاق النار، بعد مقتل 17 شخصًا على الأقل في هجوم صاروخي شنته على محطة وقود في محافظة مأرب.

وقالت كاثي ويسلي القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية لدى اليمن: "هذا الصراع غير الإنساني يجب أن يتوقف".

من جهة أخرى، طالب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، على "تويتر"، الحوثيين بالمشاركة بشكل جاد في جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل لوقف إطلاق نار في عموم البلاد من شأنه منع مثل هذه الخسائر المأساوية، وفقًا لـ"رويترز".

وكان من بين القتلى في انفجار أمس في مأرب، طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات تفحمت جثتها حتى تعذر التعرف عليها، وأظهرت لقطات صورها تلفزيون "رويترز" جثتين مغطاتين جزئيًا في مستشفى عسكري للطفلة، ولرجل أفادت وزارة الداخلية بأنه والدها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

قتل 80 شخصًا في 14 عامًا.. القبض على التمساح "أسامة بن لادن"

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

حبسوه في "بيت الرعب" وشاهد زميله يموت أمامه.. شاب يحكي لـ"سبق" قصة اعتقاله وابتزازه ماليًّا من الحوثيين

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

"الخارجية" تطلق خدمة تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة آليًّا دون رسوم من الدول التي تم تعليق القدوم منها

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي

شاهد.. أكبر مشروع لتطوير أنظمة التكييف بمساجد المشاعر في معرض مكة الرقمي