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بنسبة تجاوزت 70% … منسوبو تعليم رجال ألمع يواصلون تلقي لقاح كورونا

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بنسبة تجاوزت 70% … منسوبو تعليم رجال ألمع يواصلون تلقي لقاح كورونا بنسبة تجاوزت 70% … منسوبو تعليم رجال ألمع يواصلون تلقي لقاح كورونا
حرصًا على سلامتهم لتكون العودة آمنة واستمرارًا لمبادرة "محصنون"

بنسبة تجاوزت 70% … منسوبو تعليم رجال ألمع يواصلون تلقي لقاح كورونا

تواصل إدارة تعليم رجال ألمع تحصين منسوبيها ضد وذلك استمرارًا لمبادرة "محصنون" التي أطلقتها في وقتٍ سابق تزامناً مع توجيهات الرشيدة وجهود وزارتي التعليم والصحة في حملتها إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد-١٩. للمجتمع التعليمي حرصًا على سلامتهم لتكون العودة آمنة.

ووصلت نسبة الحصول على اللقاح ما يزيد عن 70% من منسوبيها ومنسوباتها حيث وجّه مدير التعليم في وقتٍ سابق بتشكيل لجنة للمتابعة والإحصاء وحث المجتمع التعليمي كافة بسرعة الحصول على الجرعة قبل انتهاء الموعد المحدد.

من جهته ثمّن المساعد المدرسي علي آل مضواح تعاون القطاع الصحي برجال ألمع لإنجاح هذه الحملة منذ إطلاقها، مشيرًا إلى الاستمراريّة حتى يتم تحصين جميع منسوبي ومنسوبات تعليم رجال ألمع قبل بداية العام الدراسي المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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