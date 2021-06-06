فيصل بن فرحان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الكويت

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أكد فيها الجانبان أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والوفد المرافق له.



وجرى خلال الاستقبال، عقد جلسة مباحثات رسمية أكد فيها الجانبان أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ـ حفظهما الله ـ بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرفاه.



حضر جلسة المباحثات الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

