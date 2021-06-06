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"التعليم" يتيح للمعلمين والمعلمات اليوم إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي

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"التعليم" يتيح للمعلمين والمعلمات اليوم إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي "التعليم" يتيح للمعلمين والمعلمات اليوم إدخال رغبات النقل الخارجي والداخلي
وسط تفاؤل وأمل ودعاء ومناشدة يخالطه ألم وخوف وقلق

تتيح وزارة التعليم اليوم الأحد للمعلمين والمعلمات إدخال الرغبات لحركة النقل الخارجي والنقل الداخلي على أن يعلن عن نتيجة حركة النقل الخارجي 21 من ذي القعدة، وسط تفاؤل وأمل ودعاء ومناشدة، يخالطه ألم وخوف وقلق بعد أن كانت حركة العام الماضي لم تلبِ طموحات الكثير منهم.

حيث تتيح وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات طالبي النقل الخارجي والداخلي إدخال الرغبات لحركتي النقل من اليوم الأحد 25 من شوال وحتى الثاني من ذي القعدة، على أن يتم إعلان حركة النقل 21 - 11 - 1442 هـ .

فيما شهدت مواقع التواصل من نشطاء تويتر من المعلمين والمعلمات تفاؤل بأن ترضي حركة النقل الخارجي هذا الأغلبية منهم بعكس العام الماضي، مشيرين إلى أن ذلك لا يكون إلا بوجود وظائف تعليمية بشكل أكثر تلبي شريحة واسعة من المتقدمين على حركة النقل.

وكانت وزارة التعليم قد أتاحت قبل عدة أيام، إجراءات النقل الداخلي والخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي1442هـ، ضمن إجراءات تسديد الاحتياج من الكوادر التعليمية؛ وذلك انطلاقًا من اهتمام الوزارة وحرصها على تهيئة البيئة الملائمة لمنسوبيها، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية، ويحقق مصلحة التعليم.

وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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