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في مؤتمر "كورونا".. "الصحة" تستعرض مستجدات اللقاح والأوضاع العالمية للجائحة

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"العبدالعالي" يناقش المؤشرات الوبائية ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا

في مؤتمر

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) اليوم الأحد 2021 عند الساعة الـ3:10 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات اللقاح، والأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ويجيب عن أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، ويستعرض الإحصائيات والخدمات الصحية.

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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