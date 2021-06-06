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الأخضر تحت 20 عامًا يخسر لقاء سلوفينيا .. ضمن بطولة كرواتيا الودية

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الأخضر تحت 20 عامًا يخسر لقاء سلوفينيا .. ضمن بطولة كرواتيا الودية الأخضر تحت 20 عامًا يخسر لقاء سلوفينيا .. ضمن بطولة كرواتيا الودية

الأخضر تحت 20 عامًا يخسر لقاء سلوفينيا .. ضمن بطولة كرواتيا الودية

خسر السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم من منتخب سلوفينيا بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية، والتي يشارك فيها "الأخضر" على هامش معسكره الإعدادي المقام في كرواتيا، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

وافتتح منتخب سلوفينيا التسجيل في الدقيقة 20 من مجريات الشوط الأول، قبل أن يعدّل اللاعب عبد الله رديف النتيجة في الدقيقة 30، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب سلوفينيا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني صالح المحمدي اللقاء بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، سليمان هزازي، محمد الدوسري، عبد العزيز الفرج، سامي السويد، مصعب الجوير، عباس الحسن، عبد الله معتوق، ماجد دوران، صهيب الزيد، عبد الله رديف.

ويعاود الأخضر السعودي اليوم الأحد تدريباته بحصة مسائية، على أن يلاقي يوم الثلاثاء منتخب البوسنة والهرسك في ختام منافسات الدورة الدولية.

يُذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى بدأت بتجمعات استكشافية، يعقبها عدة معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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