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الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل)

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الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل) الاكتفاء بفحص PCR قبل 72 ساعة للقادمين من 20 دولة (تفاصيل)

جى بي سي نيوز :- أعلنت عمليات خلية أزمة كورونا الجمعة، عن تعليمات القادمين من الخارج الجديدة.

وقالت في تصريح لها الجمعة، إنه سيتم السماح للمسافرين متلقي لقاح كورونا مكتمل الجرعات وحسب نوعه والحاصلين على شهادة تطعيم أو ما يثبت ذلك صادرة عن (، وسلطنة عُمان، والبحرين، والكويت، وقطر، والامارات، وتونس، والمغرب، وأمريكا، وبريطانيا، وتركيا، والصين، وكورويا الجنوبية، وتايوان، واليابان، واستراليا، ونيوزلندا، وماليزيا، وروسيا، وكندا) بالقدوم إلى المملكة والاكتفاء بإجراء فحص كورونا من جهة القدوم خلال 72 ساعة تسبق صعودهم الطائرة من أول محطة مغادرة.

وأضافت أن العمل باشتراط فحص كورونا داخل أي مطار من مطارات المملكة للفئة العمرية فوق 5 سنوات وغير الحاصلين على شهادات التطعيم بمن فيهم غير مكتملي جرعات المطعوم والدول غير المذكورة بالقرار.

وأشارت إلى أنه سيجرى اعتماد شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية مكتملة الجرعات لقدوم أي مسافر للمملكة من أي دولة مع الأخذ بعين الاعتبار بقية الشروط.

وبينت أنه  لا تغيير على تعليمات حجر الأردنيين القادمين من الهند أو أي دولة أخرى يتم تسميتها لاحقاً.

ولفتت إلى اعتماد منصة (gatewayjordan2) و(visitjordan) لتسجيل القادمين للمملكة من خلالها، بحيث يتم توجيههم الكترونيا لاصدار (vaccinated qr code) أو فاتورة الدفع للمختبرات وتعتبر كشرط صعود للطائرة، وستخضع هذه الوثائق للتدقيق في مطار المغادرة من قبل الشركة الناقلة وكذلك في مطار الوصول من قبل الجهات المختصة.

وأشارت إلى استمرار العمل بطلب التأمين الطبي لغير الأردنيين، مشددة على أنه في حال تبين تقديم المسافر لمعلومات مغلوطة سيخضع للغرامة الواردة في التعهد المنصوص عليه في المنصة.

 

 

 

جي بي سي نيوز

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