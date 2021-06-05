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انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

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انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة
على قمم جبال متين المطلة على العمادية بدهوك كانت "أنقرة" تستهدف الخنادق

انتهاك لسيادة العراق.. غارات وقصف تركي يخلف قتلى وجرحى من البشمركة

شنت قوات الجيش التركي هجمات مباغتة، السبت، على قوات البشمركة التركية في محافظة دهوك شمالي العراق؛ مما خلف قتلى وجرحى.

وأفادت مصادر كردية رفضت الكشف عن هويتها بأن 4 من عناصر البشمركة قُتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح بالغة، إثر تعرض خنادقهم الأمامية لغارات جوية وقصف مدفعي من قبل القوات التركية على قمم جبال متين المطلّة على بلدة العمادية بمحافظة دهوك.

يُذكر أن خنادق البشمركة محاذية للمناطق التي يدور فيها القتال بين مقاتلي حزب العمّال الكردستاني والقوات التركية في تلك المناطق.

وبهذه العملية العسكرية تستمرّ أنقرة بخرق القانون الدولي، وانتهاك سيادة العراق، خاصة أنها لا تنسق أو تبلغ العراقية بعملياتها العسكرية شمالي البلاد.

وتلتزم الحكومة العراقية بالمساعي السياسية لكبح التحركات العسكرية التركية داخل أراضي إقليم كردستان العراق، لكنها أعلنت أنها تحتفظ في الوقت نفسه بخيارات عدة.

وتعليقًا على ذلك: كان الأمين العام لوزارة شؤون البشمركة الفريق جبار الياور قد قال: إن حماية الحدود العراقية هي مسؤولية الحكومة الاتحادية وفق الدستور، من خلال قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية.

وأكد الياور في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" أن الخرق الجوي والقصف المدفعي لم يتوقف على طول الحدود العراقية، سواء مع إيران أو تركيا، منذ عام 2007.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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