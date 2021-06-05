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رداً على تصريحات .. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه!

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رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه! رداً على تصريحات .. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه!
بعد تعليقه على وقف حسابه بـ "فيسبوك" وإصراراه على تزوير انتخابات 2020

رداً على تصريحات ترامب.. البيت الأبيض: الحمار الوحشي لن يغيّر خطوطه!

عقب تصريحات أطلقها تعليقاً على تمديد شركة "فيسبوك" غلق حساباته، اعتبر البيت الأبيض أنه من غير المرجّح أن يغيّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد سلوكه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي؛ أمس الجمعة، "إنه قرار يتعين على الشركة اتخاذه وأي منصة تتخذه، ومن الواضح أنهم خرجوا واتخذوا قرارهم. لا تزال وجهة نظرنا بأن على كل منصة، سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو أي منصة أخرى تنشر المعلومات لملايين الأمريكيين، أن تتحمّل مسؤولية قمع المعلومات المضللة والمعلومات الكاذبة، سواء كانت تتعلق بالانتخابات، أو حتى عن اللقاح".

وتابعت ساكي؛ بحسب " اليوم": "لقد تعلمنا الكثير من الرئيس السابق ترامب؛ خلال العامين الماضيين، عن سلوكه وكيفية استخدامه هذه المنصات. من غير المحتمل أن يغيّر الحمار الوحشي خطوطه خلال العامين المقبلين. سوف نرى".

وكانت شركة "فيسبوك"، قد أعلنت أمس، أنه سيتم تعليق حسابات ترامب حتى 7 يناير 2023 على الأقل؛ أي لمدة عامين.

وقالت الشركة، في منشور لها الجمعة، إنها ستقيّم الظروف بعد ذلك لمعرفة ما إذا كان ينبغي السماح لترامب بالعودة.

من جانبه، ردّ ترامب على قرار فيسبوك بوصفه بأنه "إهانة لـ 75 مليون شخص صوّتوا له في الانتخابات الرئاسية المزوّرة لعام 2020"، وفق تعبيره، معتبراً أنه "لا ينبغي السماح لهم بالإفلات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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