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دواء لعلاج السكري يقلّل الوزن بنحو 15 بالمئة.. ما القصة؟

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دواء لعلاج السكري يقلّل الوزن بنحو 15 بالمئة.. ما القصة؟ دواء لعلاج السكري يقلّل الوزن بنحو 15 بالمئة.. ما القصة؟
نسخة مركبة من هرمون الأمعاء أقرّته هيئة الغذاء الأميركية

دواء لعلاج السكري يقلّل الوزن بنحو 15 بالمئة.. ما القصة؟

في خطوة قد تساعد كثيرين في تلافي الأمراض التي تسببها السمنة، أقرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، أمس الجمعة، استخدام دواء السكري الشهير لمعالجة السمنة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، أنه سيتم منح دواء Wegovy للراغبين في إنقاص أوزانها، خاصة أنه نسخة مركبة من هرمون الأمعاء الذي يحدّ من الشهية.

ويتم حقن الدواء أسبوعيًّا تحت الجلد، ويجري حاليًّا استخدام الدواء لعلاج مرض السكري من النوع الثاني.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال خبراء: إن فاعلية الدواء تعتمد أيضًا على اتباع نظام غذائي صحي والاستمرار في ممارسة الرياضة، في ظل معاناة أكثر من 100 مليون أميركي بالغ من السمنة المفرطة.

وتُعرف السمنة بأنها عامل خطر يؤدي إلى الحالات الصحية المزمنة بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني، والسكتات الدماغية والنوبات القلبية وحتى أنواع معينة من السرطان.

وخلصت دراسة أجريت لمعرفة فعالية العلاج إلى أن الأشخاص الذين تلقوا العلاج خسروا نحو 15 بالمئة من أوزانهم؛ أي ما يعادل 34 رطلًا، على مدى 16 شهرًا، بينما فقدت مجموعة أخرى تلقّت علاجًا وهميًّا نحو 2.5 بالمئة من أوزانهم.

وقال المدير الطبي لمركز "لويزفيل" لأبحاث الأيض وتصلب الشرايين، هارولد بايز: إن الأدوية الحالية ربما تساعد في خسارة ما بين 5- 10 بالمئة، وأحيانًا لا يصل إلى ذلك.

وساعد بايز في إجراء دراسات أخرى حول علاج Wegovy وغيره من أمراض السكري والسمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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